Positano. Angelica D’Urso, da stratega a candidata “Abolirei la caccia”

Elezioni Positano . Continua il nostro percorso sulle prossime elezioni nella perla della Costiera amalfitana. Molti non lo sanno, ma elementi preziosi delle ultime due vittorie del sindaco Michele De Lucia è anche chi fa parte dello staff. Angelica D’Urso esperta di politica locale, da sempre stratega elettorale del primo cittadino, è sicuramente matura per poter far il passo della candidatura. Al momento è ancora tutto in forse fra chi potrebbe candidarsi o meno, però potrebbe essere finalmente il momento di una candidata donna. Ma cosa farebbe come primo atto? “Abolirei la caccia se fosse possibile – ci dice Angelica -, profitto dell’occasione per chiedere a tutti di essere più sensibili con cani, gatti e gli animali”. In effetti , visto anche che siamo nel Parco dei Monti Lattari, e i sempre più numerosi escursionisti, che camminano oramai sulle montagne della Costa d’ Amalfi a tutte le ore e in tutti i luoghi, sarebbe giusto e opportuno vietarla del tutto almeno in queste zone.