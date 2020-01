Positano, abusivismo edilizio: sono tre le ordinanze di demolizione emesse a dicembre

Sono state ben tre le ordinanze di ingiunzione alla demolizione emesse dal Comune di Positano per quanto concerne le opere abusive realizzate sul territorio, ovvero realizzate senza permesso a costruire.

Nella fattispecie, come si legge, si tratta di occupazione abusiva di sottosuolo comunale in piazza Amerigo Vespucci: qui è stata realizzata una volumetria di 5,30 m x 1,15 x 2,50 h, utilizzata come deposito e bagno.

In via Liparlati, invece, è stato scoperto un ampliamento interno di un immobile mediante taglio di pareti perimetrali interne e apposizione di motore da impianto di condizionamento, oltre al rifacimento di una scala interna.

Sempre in via Liparlati, inoltre, è stato realizzato un balcone in ferro e vetro di 2,20 m di lunghezza, con tanto di ringhiera metallica e impianto di condizionamento.