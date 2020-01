Porto di Torre Annunziata, chiuse le cisterne perchè non funziona l’impianto antincendio

La notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio 2020 i Vigili del Fuoco accorsero per l’ennesimo incendio sviluppatosi tra sterpaglie e rifiuti dell’area ex mercato ittico. Durante la fase di spegnimento, per rifornirsi d’acqua, i pompieri si recarono presso l’impianto antincendio interno al porto. Ma non riuscirono a riempire le autobotti perché per avviare le pompe bisognava mettere in azione un pulsante che si trovava all’interno del deposito.

Nel giorni successivi sono stati inviati degli Ispettori per dei sopralluoghi. Nelle more dell’adeguamento dell’impianto antincendio ieri gli ispettori hanno sospeso l’attività all’interno del porto.