Pompei scavi. La Casa delle Pareti Rosse riapre le porte per dieci giorni: si parte domani

Nel Parco Archeologico di Pompei, i turisti – dal 13 al 22 gennaio – potranno visitare eccezionalmente la Casa delle Pareti Rosse, così chiamata per il colore, denominato rosso pompeiano, che caratterizza le pareti della Casa.

La domus, così chiamata per il caratteristico colore dei muri in alcuni ambienti (e custode di un prezioso larario), è stata restaurata nell’ambito del “Grande Progetto Pompei”. L’edificio, scavato tra 1832 e 1882, ha un impianto originario risalente all’età repubblicana di Roma. Subì numerosi cambiamenti dopo il terremoto del 62 dopo Cristo e, al momento dell’eruzione del 79, erano ancora in corso lavori di ristrutturazione, come testimonia la presenza di intonaco non dipinto sulle pareti di vari ambienti.

Ora la Casa delle Pareti Rosse, unica per i suoi affreschi, vede la riapertura per soli 10 giorni, a partire da domani 13 gennaio fino al 22. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per lo spettacolo che offre, soprattutto dopo il recente restauro che ha restituito a questo sito la sua bellezza originaria.