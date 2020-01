Polizza auto: la Campania è ancora tra le regioni più care d’Italia

Negli ultimi anni il settore delle assicurazioni auto ha dovuto adattarsi ad una serie di cambiamenti consistenti per rispondere alle nuove richieste delle direttive europee ma non solo, anche a causa del processo di liberalizzazione e della digitalizzazione.

Si assiste ad una sempre più agguerrita competizione tra compagnie assicurative tradizionali e compagnie online, capaci queste ultime di riuscire a fornire offerte sempre più vantaggiose per chi decide di stipulare una polizza auto esclusivamente online.

Negli ultimi anni, soprattutto nel 2018 e nel 2019, gli automobilisti in Italia hanno potuto tirare un sospiro di sollievo in quanto molti di questi cambiamenti hanno portato a delle conseguenze positive, cioè a maggiori garanzie di sicurezza e prezzi decisamente più bassi.

Dalle analisi effettuate nel corso del 2019, sembra che il calo sia avvenuto, anche se in maniera più o meno consistente, in tutta la penisola italiana.

Nonostante siano stati compiuti molti passi in avanti, c’è ancora un problema non indifferente che riguarda la nostra penisola dal punto di vista delle assicurazioni, ovvero il divario che ancora persiste tra il Nord e il Sud in termini di costi e di spese da affrontare per l’Rc auto.

Infatti, sebbene le indicazioni fornite a livello europeo stabiliscano che il premio assicurativo debba essere uniforme tra i vari stati europei, in Italia le differenze persistono, e non solo tra regione e regione ma a volte addirittura tra città e città.

Gran parte della differenza di prezzo è dovuta soprattutto al tasso di incidentalità, che cambia enormemente da regione a regione, insieme al tasso di frodi registrato.

Le regioni più virtuose, ovvero quelle che pagano anche meno, rimangono ancora quelle del Nord. Lo “scettro” spetta al Trentino Alto Adige , che registra i premi più bassi in assoluto.

Al contrario, ancora una volta, la regione che paga di più per l’Rc Auto è la Campania, in questa regione la spesa media per l’assicurazione per tutto il 2019 appena concluso si aggirava addirittura intorno ai 900 euro e arriva fino a 1000 in città come Caserta e Napoli.

Nonostante i lievi miglioramenti registrati negli ultimi anni le statistiche indicano questa regione come una di quelle in cui la percentuale di automobilisti senza adeguata copertura assicurativa è tra le più elevate, di conseguenza i prezzi lievitano e non poco.

Secondo le indagini compiute dall’IVASS, a causa di queste irregolarità il divario tra l’Alto Adige e la Campania supera addirittura l’80% e, rispetto alla media nazionale, il 73%.

Le associazioni di categoria continuano a insistere nella richiesta di un intervento a livello governativo che riesca a risolvere una volta per tutte questo divario che persiste tra le varie regioni italiane oltre a portare ad un abbassamento generale dei costi del premio per arrivare ad un maggiore allineamento con la media europea.

Nell’attesa ecco cosa si può fare per cercare di ridurre al minimo la spesa per la polizza assicurativa: