Pogerola. Domani il Presepe Vivente ci attende nell’antico e splendido borgo amalfitano

Presepe Vivente a Pogerola. Un’occasione unica per mostrare il fascino antico del borgo montano di Amalfi. Sabato 4 gennaio 2020, a partire dalle 18.30, il presepe vivente sarà allestito per le caratteristiche strade della frazione. A partire da piazza don Gaetano Amodio, sarà possibile visitare una ricostruzione animata della Betlemme illuminata dalla stella cometa e dalla nascita di Gesù nella notte di Natale, curata dall’associazione Pigellulae in collaborazione con Sipario di Luce.

Il Presepe Vivente a Pogerola rientra tra gli eventi in programma per il cartellone del Natale e Capodanno ad Amalfi, promosso dal Comune, che può essere consultato in maniera integrale cliccando qui.