L’atmosfera si è finalmente svegliata dal lungo letargo dei giorni scorsi e questo grazie ad una fredda perturbazione nord-atlantica che sta interessando già in queste ore alcune regioni italiane.

La prima perturbazione del 2020, dunque, fa il suo ingresso in Costiera Amalfitana, riportando pioggia e neve. E’ un fronte molto veloce che ha già compiuto il suo passaggio sulle regioni di nordovest in nottata e in queste ore sta transitando con la sua parte più attiva sulle regioni di nordest, quelle centrali e la Campania.

Ma la neve continuerà a cadere al Nord, accompagnata da piogge in pianura le quali insisteranno per gran parte del giorno su Toscana, Marche, Umbria, Lazio e a scendere fino alle coste della Campania. Nel contempo il meteo andrà invece migliorando sul Nord-Ovest.

Foto Cristina D’Aiello – Positano