Il nuovo piatto del locale napoletano Januarius diventa virale: arrivano i paccheri del Papa

“Date dei paccheri ai vostri bambini e dite: questi sono i paccheri del Papa”. Questo quanto si legge nella presentazione del nuovo piatto “I Paccheri del Papa” del ristorante Januarius ed “EssereQui” di Via Duomo e Via Toledo, a Napoli. La geniale trovata del ristorante napoletano è dedicata al recente episodio dello schiaffo del pontefice strattonato da una fedele, divenuto virale in breve tempo nei giorni scorsi.

I Paccheri del Papa sono composti da Paccheri Artigianali di Camporeale, Burrata di Andria Igp, Polpo Verace, Gamberoni… ovviamente argentini e Pomodoro Giallo Corbarino – spiega il titolare.