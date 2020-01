Piano di Sorrento. Vicenda Corte dei Conti, arriva chiarimento dal Comune

Piano di Sorrento. Si discute sui social network dell’intervento della Corte dei Conti sull’amministrazione di Vincenzo Iaccarino. Al proposito arriva un chiarimento sulla vicenda”. La discussione svoltasi in Consiglio Comunale il 28 Novembre 2019 di cui alla Delibera N°96/2019 avente per oggetto proprio la delibera della Corte dei Conti e l’adozione delle conseguenti determinazioni su cui si è svolta ampia e pubblica discussione. Basta consultare gli Atti del Consiglio Comunale relativi all’argomento in questione e disponibili sull’albo pretorio dell’Ente pubblicati in data 20 dicembre scorso. Nel merito, e questo è stato ampiamente discusso in sede consiliare con il supporto del Segretario Generale Michele Ferraro e del Ragioniere Capo Vincenzo Limauro, la Corte dei Conti ha inviato una raccomandazione all’Ente (altra cosa è la prescrizione) peraltro ampiamente rispettata e rendicontata da parte degli Uffici e del Revisore Contabile com’è rilevabile dagli atti pubblici collegati alla delibera consiliare 96/2019″