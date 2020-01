Piano di Sorrento, viaggi inesistenti e fatture gonfiate: sequestro da un milione di euro per una ditta farmaceutica

Operazione del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli questa mattina. Dopo le indagini della Procura di Torre Annunziata, è stata data esecuzione di ordinanza di misure cautelari reali emessa dal dottor Giuseppe Borriello: si parla di un milione di euro sequestrato quale profitto illecito di una maxi evasione fiscale con protagonista una ditta farmaceutica di Piano di Sorrento, la Shedir Pharma srl, leader nel settore degli integratori.

L’indagine, condotta dal II gruppo tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, era chiamata “pillole da viaggio”, questa ha permesso di scoprire come per le annualità 2013, 2014 e 2015, la ditta si servisse di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, per oltre 2 milioni di euro.

Difatti, gran parte dei costi connessi a meeting e congressi che si sarebbero tenuti in varie capitali europee erano gonfiato o addirittura inesistenti. Una truffa che sarebbe stata ideata in maniera certosina: non è stato facile per la Guardia di Finanza venire a capo della cosa. Si parla di crediti Iva inesistenti, costi fittizi, per una maxi evasione.

L’operazione di servizio si pone nel quadro della sinergica azione di contrasto all’evasione fiscale svolta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e dalla Guardia di Finanza al fine di tutelare gli interessi finanziari dello Stato, facendovi rientrare le somme che illecitamente sono state sottratte alla collettività.