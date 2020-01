Piano di Sorrento, il Vallone San Giuseppe ripulito e bonificato.

Piano di Sorrento (NA) – Stamani, 17 gennaio 2020, sono proseguiti i lavori di pulizia, decespugliamento, rimozione dei detriti e sistemazione del Vallone San Giuseppe, in particolare dell’area a monte, quella sottostante il ponte presso Piazza della Repubblica per intenderci. Gli operai incaricati dal Comune di Piano di Sorrento hanno liberato la scalinata in tufo, che conduce nel vallone, da cespugli e erba infestante migliorandone la percorribilità, allo stesso modo hanno provveduto alla pulizia del piano di calpestio e dell’intera area che si apre al centro dei due costoni completamente ricoperta da erbacce e detriti trasportati dalle precipitazioni di notevole intensità registrate nei mesi di settembre e ottobre 2019. C’è inoltre da aggiungere che durante i lavori è stato liberato da erba e sporcizia anche il pergolato che insiste sul collettore interrato delle acque reflue, e contemporaneamente sistemate alcune alberature presenti nell’area adiacente la scalinata. Il Vallone San Giuseppe, che in parte cade anche nel territorio comunale di Sant’Agnello, e a valle sbocca tra la Marina di Cassano e la spiaggia Caterina, è una delle numerose forre che caratterizzano il territorio della penisola sorrentina, caratteristiche spaccature del costone tufaceo, anticamente sfruttate, dove la conformazione lo permetteva, anche come vie di comunicazione tra la parte collinare e quella della piana e delle marine.

di Luigi De Rosa