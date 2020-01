Piano di Sorrento, treno in fiamme

Piano di Sorrento – Dopo l’incendio che ha colpito Sorrento, non poteva mancare quello del comune limitrofo. Questa volta il protagonista é il treno 1112 delle ore 11:37 da Sorrento per Napoli, che é stato soppresso per causa avaria, costringendo i passeggeri a scendere. Al momento l’intera tratta é bloccata.

Ore 12.30 – la circolazione é stata ripristinata per i treni provenienti da Sorrento.