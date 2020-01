Di seguito riportiamo le parole del Consigliere Comunale di Piano di Sorrento, Salvatore Mare.

TRAFFICO SENZA SOLUZIONI

Ho inoltrato al Sindaco le mie dimissioni da presidente e membro del Gruppo di Lavoro sul Traffico e sull’inquinamento atmosferico e acustico.

Nel documento inviato via PEC al Sindaco e agli altri membri del Gruppo ne ho fornito le motivazioni.

Constato che dopo sei riunioni, sostanzialmente si è solo parlato senza mai riuscire a dare un indirizzo.

Eppure nell’ultima riunione sembrava esserci unanimità, seppur non deliberativa.

Mi è palese che il problema traffico e le criticità prodotte dal transito, dalla sosta e dalle manovre dei bus turistici nel rione Madonna di Rosella, non voglia essere affrontato; forse c’è qualche interesse, o meglio, qualche conflitto d’interesse.