Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino su Via Lavinola: “Non lasciateci soli”

Piano di Sorrento. Abbiamo incontrato il sindaco Vincenzo Iaccarino, il quale ci ha parlato della problematica relativa alla situazione di Via Lavinola, strada di sbocco dalle zone alte di Vico Equense per Positano e la Penisola sorrentina, ma anche strada alternativa in caso di blocco della Statale 145. Ecco le parole del primo cittadino carottese: “Lavoriamo per Via Lavinola, ma non lasciateci soli. Il problema di Piano in questo 2020 è via Lavinola chiusa con un gran numero di persone che scendono da Vico Equense e Meta con il rischio che per detta strada possa essere disposta la chiusura o il senso unico. Ho parlato anche con il sindaco di Meta Giuseppe Tito il quale ha chiesto di aspettare prima di emettere questo divieto. Un aiuto potrebbe essere quello di inviare un Vigile per coadiuvare la regolamentazione del traffico e magari lo stesso potrebbe fare Vico Equense. L’importante è non essere lasciati solo in una situazione come questa che è di emergenza”.