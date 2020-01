Piano di Sorrento. Shedir Pharma , revocato il sequestro preventivo

Piano di Sorrento . Con un comunicato Shedir Pharma Group, holding operativa del Gruppo Shedir Pharma, primario operatore attivo nel settore nutraceutico, dermocosmetico, medical device e farmaceutico, in relazione al precedente comunicato stampa in data 22 gennaio 2020 rende nota la revoca del sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata al fine di consentire la corresponsione delle somme ancora dovute ed inerenti le violazioni tributarie relative ai periodo di imposta 2013, 2014 e 2015 già oggetto di definizione con la competente autorità tributaria.

Per maggiori informazioni in relazione al predetto contenzioso, alla sua definizione ed alle somme all’uopo già stanziate nelle situazioni contabili della Società si rinvia a quanto già contenuto nel Documento di Ammissione a quotazione e nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019.