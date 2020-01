Piano di Sorrento. Il segretario comunale Michele Ferraro riceve un encomio solenne per l’eccellenza del suo lavoro

Piano di Sorrento. Il segretario comunale Michele Ferraro riceve un premio per l’eccellenza del suo lavoro. La delibera è stata letta integralmente in Consiglio comunale, con conseguente consegna di targa.

Proposta di delibera per la Giunta comunale

Premesso che il Dott. Michele Ferraro, Segretario comunale, in servizio all’attualità presso questo Comune sin dal mese di aprile del 2011, con periodo di interruzione, a breve lascierà la sede di servizio presso l’Ente intestato per scadenza, alla data del 31.12.2019, della Convenzione di segreteria con il Comune di Piano di Sorrento;

Atteso:

-che il professionista, in possesso di elevatissime capacità direttive, di sovraintendenza, di coordinamento e di organizzazione del lavoro, ha dato, seppur con regime orario di servizio non a tempo pieno, con il suo impegno, capacità e professionalità un rilevantissimo impulso all’attività amministrativa, adempiendo appieno alle aspettative dell’amministrazione comunale, con perseguimento degli obiettivi e programmi prefissati in ossequio agli indirizzi di governo registrando valutazione di performance, nella misura massima, in tutti gli anni di servizio prestati; in tale sede si registrano le osservazioni confermative in merito dell’Assessore G. Somma, nelle funzioni anche durante precedente consiliatura e del Responsabile dell’Area Amministrativa, dipendente apicale con maggior anzianità di servizio, nonché quelle rese nel corso di diverse sedute consiliari anche da parte di consiglieri comunali di minoranza (per “stima e valore” del professionista anche in DCC n. 20/2018), e si riferisce, altresì, nell’occasione della formale nota di ringraziamento, a firma del Commissario Straordinario Vice Prefetto Dott.ssa S. D’Angeli, per la collaborazione offerta dal medesimo Dott. Ferraro durante il periodo della gestione commissariale (da ottobre 2018 a giugno 2019, in atti dell’Ente) in termini di “professionalità, disponibilità, e scrupolosità sempre dimostrati e di grande supporto per la cura dei pubblici interessi, nonché per dedizione e grande competenza per il corretto svolgimento delle attività comunali”;

– che il predetto dirigente ha sempre tenuto una condotta ineccepibile, dimostrando notevoli doti di equilibrio e profonda umanità ed il suo operato, improntato ad alto senso di giustizia, del dovere, di responsabilità, gli ha procurato stima e rispetto dell’Amministrazione, del personale dipendente e della comunità; Considerata, altresì, la dedizione espressa nel lavoro, la continua disponibilità a risolvere le varie problematiche amministrative anche di notevole complessità sia dal punto di vista giuridico che contabile, coinvolgendo l’intera struttura amministrativa in tutte le attività e l’elevata professionalità, lealtà che hanno interrottamente contraddistinto il suo ruolo, assicurando, in ogni circostanza, il rispetto della legalità, della trasparenza, dei principi di buona amministrazione e degli interessi della collettività; Considerato che è intenzione esprimere il proprio ringraziamento al Dott. Ferraro, nella forme dell’encomio solenne, per riconoscimento di capacità, professionalità, impegno e zelo nello svolgimento del dedicato servizio e per aver contributo in modo lodevole al buon funzionamento della macchina amministrativa comunale e alla sua corretta organizzazione;

Acquisito il solo necessario parere di regolarità tecnica in merito al presente provvedimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. atteso che il presente provvedimento non produce effetti sul Bilancio comunale;

Visto lo Statuto comunale, il vigente regolamento degli uffici e servizi;

delibera

Per le motivazioni in premessa esplicitate che qui si richiamano integralmente

Di conferire al Segretario comunale, Dott. Michele Ferraro, nell’imminenza della cessazione della Convenzione di Segreteria Comunale tra i Comuni di Piano di Sorrento e Casola di Napoli al 31.12.2019, encomio solenne in segno di vivissimo apprezzamento e sincero riconoscimento per l’assoluta eccellenza del lavoro prestato in favore del Comune di Casola di Napoli a partire dalla data di insediamento del detto professionista presso l’Ente; Di trasmettere il provvedimento al prefato Segretario Generale, nonché alla Prefettura di Napoli (Ex Agenzia dei Segretari comunali) per inserimento, per l’evidenza rappresentata delle riferite capacità ed abilità, nel fascicolo personale del professionista