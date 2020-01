Piano di Sorrento. Tutto pronto per i lavori alla biblioteca: mercoledì l’incontro al comune

Previsto per mercoledì l’affidamento dell’appalto per mettere in atto i lavori di ristrutturazione della biblioteca comunale in Via delle Rose. Questo è quanto afferma l’amministrazione comunale di Piano di Sorrento.

Alle ore 19:30 di mercoledì 29 gennaio, è dunque previsto l’incontro in sala consiliare tra il sindaco Iaccarino, l’assessore D’Esposito e l’architetto Cannavale per limare i dettagli dell’intervento che interessa la biblioteca comunale ed il centro culturale, anche per definire, con l’amministrazione comunale, le strutture alternative da mettere a disposizione dell’istituto Nautico Nino Bixio, che attualmente fa uso della biblioteca, ma anche per le associazioni ospitate dal centro culturale.

Inizialmente si ipotizzava soltanto di rinnovare le reti internet, ma a questo punto l’amministrazione comunale ha valutato di cogliere l’occasione per ristrutturare e migliorare non solo l ‘area tecnologica ma anche quella strutturale, rendendola anche esteticamente migliore.

Gli interventi di rinnovamento della struttura sono fondamentali vista l’enorme affluenza di studenti che frequenta la biblioteca, per renderla sempre più al passo con i tempi dal punto di vista estetico ma soprattutto con le norme di sicurezza.