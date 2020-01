Questa mattina, in occasione della Giornata della Memoria, la città di Piano di Sorrento ha organizzato una serie di eventi per coinvolgere la cittadinanza al ricordo di un avvenimento di tale importanza. In Piazza Cota è stato piantato un albero denominato “della pace”. Per l’occasione presenti anche il Sindaco Iaccarino ed il Sindaco di Tora e Piccilli, che hanno scoperto di avere molte cose in comune con la città della Penisola.

Tora e Piccili è un piccolo comune in provincia di Caserta resosi protagonista di una pagina importante della storia che purtroppo in pochi conoscono e che merita di essere ricordata. Una storia di coraggio che fa parte di un passato non molto lontano.