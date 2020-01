Piano di Sorrento piange la scomparsa dell’ex insegnante Maria Vinaccia, aveva 96 anni

Piano di Sorrento in lutto per la scomparsa, all’età di 96 anni, dell’ex insegnante Maria Vinaccia, vedova Cosenza. A darne il doloroso annuncio i figli Sandro e Sara, la nuora Giuditta, il genero Raffaele, il fratello Carlo, i nipoti e tutti i parenti che l’hanno amata in questa vita. L’Eucarestia di commiato sarà celebrato domani sabato 1° febbraio alle ore 15.30 nella Basilica di San Michele Arcangelo. Dopo il rito funebre la salma sarà tumulata nel Cimitero di Sant’Agnello. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio alle famiglie Vinaccia e Cosenza per il lutto che le ha colpite.