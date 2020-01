Piano di Sorrento piange la scomparsa di Aniello Mauro, aveva 96 anni

Piano di Sorrento. All’età di 96 anni serenamente si è spento Aniello Mauro. A darne il doloroso annuncio i nipoti ed i parenti. Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinto in Via Stazione n. 1, domani sabato 4 gennaio alle ore 15.15 per la Basilica di San Michele Arcangelo dove sarà celebrato il rito funebre. Dopo il rito religioso la salma sarà cremata come da volontà dell’estinto. La redazione di Positanonews esprime le proprie condoglianze ai familiari in questo momento di dolore.