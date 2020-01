Piano di Sorrento. Fuori ora il video della nuova “Viento ‘e curaggio” dei Federa & Cuscini

Apprezzatissimi anche in penisola sorrentina, soprattutto dopo il concerto a Piano di Sorrento, esce ora il video della versione speciale di “Viento ‘e curaggio”, il brano che quattro anni fa ha segnato l’esordio dei Federa & Cuscini, dando anche il nome al loro primo EP. La nuova produzione artistica firmata Federa & Cuscini e Massimo De Vita (Blindur) è stata registrata, mixata e masterizzata da Michelangelo Micki Bencivenga e Massimo De Vita presso “Le Nuvole Studio” (Na) e ha visto la partecipazione dei componenti della band Federica Vezzo, Claudio Attonito e Gaetano Provolo insieme ad altri 8 importanti musicisti della scena campana: Massimo Blindur De Vita ai cori, Micaela Tempesta ai cori e beat box, Manco alla lap steel guitar, Luca Stefanelli al basso, Luk ai cori, Pedar alla chitarra acustica, Lorenzo Otto Campese al piano elettrico e Carla Grimaldi al violino.

« “Viento ‘e curaggio” è nata 4 anni fa, ed è sicuramente la canzone più suonata ed apprezzata dei Federa & Cuscini – ha dichiarato la frontwoman e autrice dei testi Federica Vezzo – L’idea di pubblicarne oggi una versione arrangiata ed ufficiale nasce dall’esigenza di voler coronare una prima parte significativa del cammino della band, ma anche di scandire l’inizio di un cambio di sonorità che stiamo già attuando nelle nostre ultime produzioni. Con l’aiuto e l’attiva collaborazione di tanti amici e musicisti campani il risultato è stato quello desiderato: solo la musica è in grado di trasformare un’idea in un vero e proprio abbraccio di gruppo».

Le riprese e il montaggio del video di “Viento ‘e curaggio” sono di Francesco Mucci de “Il Grigio Production” e riproducono fedelmente scene di condivisione e collaborazione nate negli studi di registrazione “Le Nuvole Studio” durante la produzione del brano.