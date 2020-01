Oltre 500 atleti ai blocchi di partenza per il primo meeting Master FIN del nuovo anno per la Campania. Oltre 500 gli atleti, in rappresentanza di 50 squadre, a dar vita al Trofeo Città di Portici organizzato dal Centro Sportivo Portici nella propria piscina, vasca corta da otto corsie con retro vasca per il riscaldamento, alle falde del Vesuvio.

Un sontuoso Michele Maresca da Piano di Sorrento ha siglato un nuovo record pazzesco al Trofeo di Pozzuoli durante le gare di domenica 19 gennaio, in particolare per la categoria 200 metri dorso. Il tempo conquistato dal nostro campione è servito per ottenere il record a livello europeo, abbassandolo di 7 secondi e scendendo sotto il muro dei 4 minuti!

Il nuotatore della Penisola Sorrentina continua a stupirci guadagnando anche il punteggio massimo nella competizione, grazie ad anni di allenamento presso la piscina del Camping dei Pini.

Un campione senza tempo, al quale vanno tutti i complimenti della redazione di Positanonews e dei suoi concittadini.