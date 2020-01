Piano di Sorrento, mani ignote strappano i manifesti di denuncia  del Movimento 5 Stelle su Gori e Housing sociale.

Trovati a terra lungo via dei Platani i manifesti fatti affiggere dai penta stellati circa quello che da più parti ormai viene definito “il sodalizio sorrentino”.

Piano di Sorrento – Sembra che i manifesti affissi alcuni giorni fa, dal Movimento 5 Stelle lungo le strade della cittadina sorrentina, abbiano dato fastidio a qualcuno. Infatti ,come pubblica il noto blog “Il Talepiano”, sono stati trovati a terra lungo in Via dei Platani e sembrerebbe anche lungo i marciapiedi di altre strade.

Come è noto con il manifesto ,firmato dai Consiglieri comunali penta stellati eletti in Penisola sorrentina e dal Presidente della Commissione cultura della Camera , l’onorevole Luigi Gallo , il Movimento 5 Stelle esprime tutta la sua preoccupazione circa gli sviluppi dell’intreccio Gori, Housing sociale e “scambi di favori convenienti” che vedrebbero il coinvolgimento di politici imprenditori e inquirenti. Nelle ipotesi riportate da alcuni organi di informazione si configurerebbe uno dei più grossi scandali della Penisola sorrentina il “Sodalizio Sorrentino”.

Il rappresentanti del Movimento inoltre hanno dichiarato di confidare pienamente nel lavoro svolto dalla Magistratura, rinnovando la propria fiducia con l’auspicio che possa fare chiarezza nel più breve tempo possibile e dissipare qualsiasi dubbio circa la condotta di tutti gli attori di questa incresciosa vicenda. Quello che ora a tutti gli effetti si può considerare un atto vandalico probabilmente è stata la reazione a quanto palesemente denunciato dal M5S e pertanto meriterebbe una ulteriore profonda riflessione da parte di tutti cittadini peninsulari. 23 gennaio 2020 – salvatorecaccaviello

fonte e foto: Il Talepiano