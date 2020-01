Piano di Sorrento in lutto per Carlo “Carluccio” Aversa, l’ex bidello del Nautico

Ci lascia oggi Carlo Aversa, conosciuto da tutti come “Carluccio”, l’ex bidello dell’Istituto Nautico Nino Bixio. Ne hanno dato la triste notizia i figli Virginia con Alberto, Teresa con Franco, Gaetano con Annamaria, Giuseppe con Emira, Cinzia con Gianfranco, i nipoti, le sorelle, i cognati e tutti i parenti, ai quali vanno il pensiero e le condoglianze della redazione di Positanonews. Le esequie muoveranno da casa dell’estinto domani, lunedì 20 gennaio, alle ore 10.00, per la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Galatea, in Mortora, Piano di Sorrento.