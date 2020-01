Piano di Sorrento. Lavori in corso, dopo Fornillo arriva la fibra ottica anche da Positanonews

Sempre più vasto il territorio di copertura della fibra ottica. Dopo i recenti lavori a Positano, località Fornillo, sono partiti gli interventi ancora in fase embrionale per l’installazione della super connessione anche a Piano di Sorrento.

Grande intervento della città della Penisola, che, già da tempo coperta per la maggior parte dalla fibra ottica, ora sta consolidando sempre di più questa realtà, con la copertura che raggiunge anche alcune traverse del Corso Italia, come quella nei pressi del Supermercato Tre Esse, dove durante lo svolgimento dei lavori, ricordiamo, vige il divieto di sosta.

La fibra ottica, ricordiamo è l’erede del cavo in rame o doppino telefonico e sfrutta materiali più complessi, come i filamenti in fibra di vetro o di polimeri plastici, per trasferire molte più informazioni contemporaneamente e a una velocità maggiore. Protetti da una guaina in gomma, capace di renderli al contempo leggeri e resistenti, questi cavi (o anche tubi) di nuova generazione riescono a “trasportare” i dati necessari alle comunicazioni di internet e telefonia attraverso segnali di luce.