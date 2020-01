Piano di Sorrento. La fantastica befana dai Vigili del Fuoco

6 gennaio 2020

Stupenda giornata passata presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Piano di Sorrento.

Abbiamo realizzato un sogno per tutti i bambini che hanno partecipato all’evento ed in particolare per i ragazzi della Casa Famiglia Myriam di Meta.

Per un giorno hanno vissuto l’esperienza di essere dei piccoli pompieri.

Un ringraziamento va al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli che ha permesso che il sogno diventasse realtà, in particolare al Caposquadra Verde e ai suoi splendidi uomini della 16B turno C.

All’associazione dei Vigili del Fuoco in congedo per le calze e i gadget.

Ai ragazzi dell’AVF Volontari del Faito, sempre al nostro fianco .

Ed un ultimo grazie a tutti i volontari della Radioemergency Terra delle Sirene , grazie alla loro ostinazione , ciò ha fatto sì che anche quest’anno abbiamo riproposto in chiave diversa un evento così amato dai bambini.

Grazie a chi continua a credere in noi.

Ad maiora

I volontari di Radioemergency Terra delle Sirene

Gruppo R.N.R.E.