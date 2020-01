Piano di Sorrento. La Chiesa di Santa Teresa passa alla casa d’Indonesia, rischiamo di perdere padre Vincenzo. Dopo la petizione al Vescovo di Castellammare di Stabia, di Napoli per la Campania e al Papa Francesco a Roma da parte dei carottesi, Positanonews ha approfondito la vicenda. In pratica la bellissima Chiesa passerà alla Casa d’Indonesia perché chiuderà la Casa a Napoli, via dalla Campania i carmelitani: dunque che succederà?

Come ricordiamo, Piano di Sorrento non vuole far chiudere la Chiesa di Santa Teresa ( qua il video ) ed è stata fatta una petizione di oltre sette mila firme. Ora il rischio che i Carmelitani locali, e in particolare padre Vincenzo, rischiano di andare via perché la Chiesa non rientra più nella Casa napoletana. E’ davvero un peccato e una tristezza, dopo tanti anni padre Vincenzo era riuscito a creare una comunità intorno alla Chiesa, poi ha un patrimonio umano enorme, si potrebbe trovare una soluzione di affiancamento, anche in virtù delle difficoltà immediate di integrazione con religiosi stranieri, sia per la lingua che le abitudini. E’ un appello che facciamo con umiltà e cuore per far rimanere qui una persona che tanto bene ha fatto, in considerazione del fatto che oggi le vere missioni si fanno proprio in Italia, è qui che c’è un calo di vocazioni e di fede che bisogna recuperare con esempi e modelli positivi come, secondo noi, potrebbe essere padre Vincenzo.