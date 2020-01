Piano di Sorrento. La Biblioteca chiude per lavori

Quel crogiolo di cultura come tanto spesso dalle pagine di questo giornale abbiamo nominato la Biblioteca di Via delle Rose chiude per lavori di adeguamento antisismico e funzionale. I lavori dureranno come da previsione circa un anno, tutti i fruitori e le associazioni culturali afferenti troveranno comunque sistemazione in altre sedi resi disponibili con l’aiuto del comune stesso. Presso il centro Polifunzionale di via Cavottelle e alcune aule dell’Istituto Nautico.

Il sindaco di Piano di Sorrento Dott. Vincenzo Iaccarino annuncia in un suo post:

Questa sera abbiamo presentato in sala consiliare il progetto dei lavori strutturali e di ristrutturazione interna della nostra biblioteca comunale.

Presenti l’assessore Marco D’Esposito la consigliera Teresa Cappiello il nostro ufficio tecnico con l’architetto Francesco Cannavale

Il geometra Dario Pappalardo e Olimpia Cacace , il nostro Forum giovani con Gabriele Di Filippo ed Erminio Mastellone,

Il progettista ing Sergio del Gaudio, l’Unitre con Lucio Esposito Sisa Rega e Ambrogio Coppola, una rappresentanza dei giovani studenti che frequentano la biblioteca.

I lavori inizieranno a fine febbraio e dureranno circa 1 anno.

Un opera importante per gli studenti e per le associazioni della nostra città e non solo !