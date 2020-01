Piano di Sorrento, frana Ponte Orazio: altro passo avanti. Presto via ai cantieri

Altro importante passo avanti per quanto riguarda l’iter burocratico legato ai lavori del Ponte Orazio, stradina che collega Piano di Sorrento con Meta tristemente nota per la frana che l’ha vista protagonista. Dopo la riunione di conferenza decisoria, presso la sede comunale, con cui si è decisa definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, è arrivato anche l’ok da parte della conferenza dei servizi.

Una notizia importantissima: i cantieri potrebbero partire già nelle prossime settimane. Manca soltanto l’ok da parte della centrale unica di committenza della Penisola Sorrentina per poter organizzare il bando per i lavori che saranno di circa 1,3 milioni di euro.

Nelle scorse settimane era arrivata anche l’autorizzazione paesaggistica. Ricordiamo che Via Ponte Orazio è una strada fondamentale: consente a circa trecento persone di raggiungere abbastanza agevolmente il centro di Piano di Sorrento ma versa in pessime condizioni da troppo tempo e spesso è a rischio crollo a causa del maltempo.