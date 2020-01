Piano di Sorrento, ecco i fondi per il Ponte Orazio: pronti 1,3 milioni

Piano di Sorrento. Finalmente una svolta per la messa in sicurezza di via Ponte Orazio, la stradina che collega Piano di Sorrento con Meta. Nel 2019 entro l’anno era prevista la gara d’appalto e se non ci fossero stati intoppi, anche l’inizio dei lavori.

Ora, finalmente dopo l’approvazione del progetto per il ripristino di un tratto di strada e la manutenzione del costone in tufo nella zona sottostante, è prevista una riunione di conferenza decisoria per mercoledì 22 gennaio, alle ore 10:00, presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Piano di Sorrento. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.

Come si legge, l’intervento dovrebbe costare 1,296,014,84 euro, e sarà interamente finanziato con le risorse economiche assegnate al Comune di Piano di Sorrento, secondo quanto stabilito nella delibera del Sindaco Metropolitano n.138 del 19.6.2019 nell’ambito del Piano Strategico della Città Metropolitana, fino alla concorrenza dell’importo massimo attribuibile.

Via Ponte Orazio è una strada fondamentale: consente a circa trecento persone di raggiungere abbastanza agevolmente il centro di Piano di Sorrento ma versa in pessime condizioni da troppo tempo e spesso è a rischio crollo a causa del maltempo.