Piano di Sorrento. Falò accesi a tutte le ore in Via Corbo, il fumo invade gli appartamenti di Via dei Platani

Piano di Sorrento. Quella di accendere falò, anche di grandi dimensioni, a qualsiasi ora del giorno per bruciare sterpaglie ed erba secca è oramai diventata una prassi, badando soltanto ai propri interessi dimenticando il benessere altrui, soprattutto di coloro che abitano nei paraggi ed in spregio delle normative esistenti. I falò quasi sempre vengono accesi nelle zone collinari ed il fumo in poco tempo raggiunge la parte bassa della città. Molte proteste continuano ad arrivare, in modo particolare, dagli abitanti del Parco dei Platani 24 i quali giornalmente sono costretti a respirare il fumo proveniente da Via Corbo. Gli appartamenti sono invasi dall’odore acre e diventa impossibile anche fare le cose più elementari, come ad esempio aprire un po’ le finestre per far arieggiare la casa. Per non parlare dell’impossibilità di stendere il bucato ad asciugare perché si rischia di ritrovarselo affumicato e impregnato di un odore che difficilmente va via anche con un nuovo lavaggio. Non potendo contare sul buonsenso e sull’educazione di coloro che accendono i falò, si spera almeno che le autorità e l’amministrazione comunale non restino sorde all’appello dei cittadino ed intensifichino i controlli, identificando i trasgressori e comminando le sanzioni previste, nell’interesse del benessere fisico e psicologico dei carottesi.

(foto di Charly 57)