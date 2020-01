Piano di Sorrento, cominciati i lavori in via Lavinola. Iaccarino: “Siamo solo all’inizio”

Sono finalmente cominciati i lavori in via Lavinola a Piano di Sorrento. La strada in questione era stata interessata da una frana lo scorso 17 dicembre e da allora erano stati notevoli i disagi riscontrati per la viabilità. La strada è uno sbocco importante per tutte le persone che scendono da Vico Equense e Meta.

Queste le parole del sindaco di Piano di Sorrento:

“Lavinola ora

14 gennaio 2020 ore 1030

Messa in sicurezza della parte del fronte mediante

1 Ispezione pulizia e disgaggio della parte di materiale friabile non coeso e minacciante imminente pericolo di distacco

2 Taglio della parte arborea ed arbustizia lasciando in situ gli apparati radicali che coadiuvano nel contenimento della parte corticale

3 Eventuale stesura di rete laddove dovesse rendersi necessario nella misura e contenimento dell importo a disposizione

Ma siamo solo all’inizio!”