Piano di Sorrento. Ci lascia all’età di 79 anni Angelina Iaccarino, conosciuta come “Angelina ‘a sarta”

Piano di Sorrento. Assistita dall’affetto dei suo cari, all’età di 79 anni ha concluso la sua esistenza terrena Angelina Iaccarino, vedova Rossi. Benvoluta da tutti e conosciuta come “Angelina ‘a sarta”, lascia nel dolore i figli Rosanna con Gino, Agnese con Franco, Salvatore con Katia, Nunzia con Michele, gli adorati nipoti e pronipoti, le sorelle, i cognati, le cognate e tutti i parenti che l’hanno amata in questa vita. Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinta in Via G. Maresca n. 33, domani sabato 4 gennaio alle ore 10.00 per la Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Galatea in Mortora. Dopo il rito religioso la salma sarà cremata. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.