Piano di Sorrento, il Bar Marianiello rimuove le slot machines. Il Sindaco Iaccarino: “Segnale sociale fondamentale”

Il Bar Marianiello a Piano di Sorrento elimina le slot machines e fa spazio ad altri tavoli, dando la priorità ad incontri letterali e culturali. Secondo la nuova direzione dello storico locale, “Gli incassi non sono tutto”. La società che gestisce il Gran Caffè Marianiello, infatti, recentemente è entrata a far parte del consiglio di amministrazione di Penisola Invest, ed il primo provvedimento è stato proprio l’eliminazione delle macchinette mangiasoldi dal locale, a favore degli incontri culturali ed iniziative sociali.

Il Gran Caffè Marianiello si posiziona tra i 10 locali più antichi d’Italia e con questo gesto entra sempre di più nella storia. Dal momento della sua apertura ha attraversato tre secoli, cambiando ed evolvendosi per essere sempre al passo con i tempi e, soprattutto, per recepire e far proprie le esigenze della clientela.

Questa nuova iniziativa si pone come scopo di lanciare un segnale all’opinione pubblica, per la sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale e varie tematiche sociali, così come sta portando avanti il Comune di Piano di Sorrento che recentemente ha conquistato la bandiera blu.

Il Sindaco di Piano Vincenzo Iaccarino non può che essere soddisfatto di questo progetto che ha preso piede nello storico locale di Piazza Cota, il primo cittadino infatti lo ritiene un segnale sociale fondamentale.

Il Marianiello oggi rappresenta un connubio tra rispetto e attenzione non solo per il cliente e per iniziative come questa, ma anche nei confronti delle materie prime del nostro territorio, la “Penisola Sorrentina”.