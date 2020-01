Piano di Sorrento. Siamo in Via San Michele dove una notizia che mai avremmo voluto accogliere, ci ha sconvolto la giornata. Il famoso cagnolino che si trovava nel negozio di tipografia all’angolo, è stato investito da un’automobile. Il cucciolo, dopo aver disseminato impronte e tracce di sangue in strada e nel negozio, purtroppo non ce l’ha fatta.

Ancora inesatta la vicenda dell’incidente, ma sappiamo solo quanto era amato questo splendido cucciolo che con la sua tenerezza riusciva a rallegrare la giornata a tutti i passanti.

Porteremo sempre il ricordo del piccolo amico a quattro zampe e siamo vicini al padrone, nella speranza che venga fatta giustizia.