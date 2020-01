Piano di Sorrento. Auguri a Claire Saggese per il suo diciottesimo compleanno!

Oggi una cittadina della Penisola entra a far parte del mondo degli adulti! Claire Saggese di Piano di Sorrento compie 18 anni.

Una meta preziosa e indimenticabile nella vita di ogni essere umano, l’ingresso nell’età adulta comporta una vera svolta della nostra vita che inizia ad aprirsi verso nuove esperienze e responsabilità.

Incontenibile la gioia dei genitori di Claire, che esprimono così gli auguri per la propria figlia maggiorenne:

Ti auguriamo che tu possa percorrere il sentiero della vita non perdendo mai il sorriso gioioso che ti contraddistingue da sempre realizzando ogni progetto per il tuo futuro. Noi saremo sempre ad un passo da te pronti a sostenerti ogni volta che cercherai la nostra mano. Con tutto l’amore che possiamo. Sii felice sempre come oggi che compi. 18 anni. Auguri dalla tua famiglia.

La redazione di Positanonews si unisce alla gioia della famiglia Saggese ed augura a Claire un futuro ricco di gioie e soddisfazioni. Buon compleanno!