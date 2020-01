Piano di Sorrento. Animalista vuole giustizia per i gatti scomparsi: vandali gli bucano le ruote dell’auto

Una vicenda alquanto spiacevole a Piano di Sorrento in Via Petrulo. La scomparsa di due gatti ha indotto un animalista del posto a voler denunciare l’accaduto all’ASL. Sempre più in crescita i casi di abbandoni, maltrattamenti ed assassini verso questi poveri animali indifesi.

L’uomo in questione ha anche espresso in pubblico la sua volontà di sporgere denuncia, ma oltre al danno dei gattini scomparsi, ha subito anche la beffa: alcuni vandali, con un gesto spregevole e codardo, la scorsa notte gli avrebbero bucato tutti gli pneumatici della sua automobile, per un danno complessivo enorme.

Totale solidarietà da parte di Positanonews nei confronti di un uomo che voleva soltanto fare giustizia. E’ un atto grave ed incivile maltrattare o uccidere animali, ma è ancor più grave che venga penalizzato chi tenta di proteggerli.