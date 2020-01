Dopo Piano di Sorrento anche Antonio Lezzi a Vico Equense , movimento fra comandanti dei carabinieri . Lezzi ( nella destra in una foto d’archivio col capitano La Rovere, ndr ) lascia a fine mese per un nuovo prestigioso incarico. Vico Equense è una cittadina non facile, porta di ingresso per la Penisola Sorrentina, circondata dai Monti Lattari e confinante con Castellammare di Stabia a pochi chilomentri dall’autostrada Napoli – Salerno , ha da fronteggiare problematiche sulla droga ed episodi di vario genere, fra cui gli attentati a una ditta edile, poi chiarita.