Piano di Sorrento. All’età di 86 anni ci lascia Antonino Aversa, detto «’o chiuov»

Piano di Sorrento. All’età di 86 anni si è spento serenamente Antonino Aversa, conosciuto come «’o chiuov». A piangerne la scomparsa la moglie Maria, i figli Eduardo con Anna e Peppinuccio con Pamela, gli adorati nipoti Antonino e Francesco, il fratello, le sorelle, i cognati e tutti i parenti. Le esequie muoveranno domani giovedì 9 gennaio alle ore 14.45 dalla casa dell’estinto in Via Traversa Petrulo 12 per la Chiesa parrocchiale della SS. Trinità dove sarà celebrato il rito funebre. Dopo il commiato religioso la salma sarà cremata. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.