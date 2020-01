Piano di Sorrento. Alla parrocchia di Mortora bella iniziativa di Don Rito Maresca: “Vieni anche tu”

Piano di Sorrento. Si chiama “Vieni anche tu” l’iniziativa della parrocchia “Santa Maria di Galatea” di Mortora, nata da un’idea di Don Rito Maresca, il quale ha invitato tutti a portare qualcuno che non crede alla festa che si farà domenica 2 febbraio, alle ore 9.00 ed alle ore 11.00, nella Chiesa parrocchiale. Ci saranno momenti di accoglienza, di preghiera, ma anche di discussione e di divertimento. Un momento di socialità e di riflessione. Un’iniziativa sicuramente molto interessante per avvicinare alla fede in modo gioioso. Complimenti a Don Rito, che ancora una volta riesce a stupirci con le sue idee innovative e coinvolgenti.