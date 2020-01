Piano di Sorrento, alcune zone senza corrente per un guasto elettrico

Piano di Sorrento – Stamane la Penisola è stata investita da un’ondata di pioggia e temporali, provocando disagi e danneggiamenti alla corrente elettrica. Alcune zone di Piano di Sorrento, in particolare nella località Trinità e S.Agostino sono interamente al buio. L’intero Borgo è in difficoltà da un’ora, motivo per cui sono state effettuate le opportune segnalazioni. Ci auguriamo che le autorità competenti risolvano al entro la giornata.

Aggiornamenti – ore 16.50 il guasto è stato risolto.