Piano di Sorrento. Il 15 gennaio l’Open Day della Scuola San Michele

In vista del nuovo anno scolastico, il 15 gennaio si terrà l’Open Day per entrare nel vivo della Scuola Primaria Paritaria San Michele Arcangelo, di Piano di Sorrento. L’obiettivo è quello di mostrare ai genitori dei futuri iscritti le qualità della scuola, tra cui insegnanti altamente qualificate, una struttura d’avanguardia, metodi di apprendimento innovativi e molto altro ancora.

L’appuntamento è, dunque, per il giorno 15 gennaio, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00.