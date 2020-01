Phonzie, l’app che ti permette di pagare il parcheggio, tranne a Meta

A scriverci è una nostra lettrice la quale ci spiega di un inconveniente accaduto:

“Ho sempre utilizzato questa applicazione in altri luoghi, anche peninsulari, riscontrando un’efficacia perfetta, fino a quando ho provato ad utilizzarla a Meta. Era un pomeriggio autunnale quando decisi di pagare la sosta tramite Phonzie poichè non avevo un parcometro nelle vicinanze. Il pagamento andò a buon fine (apparentemente). Quando raggiunsi l’auto, intravidi una multa. A quel punto decisi di rincorrere l’agente di polizia locale per avere spiegazioni in merito e mi disse che sul suo tablet non era risultato il pagamento e che purtroppo il loro sistema va aggiornato. Quindi mi consigliò di recarmi nell’apposito ufficio comunale per spiegare l’inconveniente. Tra i vari “scarica barile”, è passato un mese e ingiustamente devo pagare la multa maggiorata. Spero che questo articolo serva per affrettare le tempistiche di aggiornamento degli Enti pubblici e a mettere in guardia tutti coloro che useranno questa applicazione a Meta.”