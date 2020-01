Penisola sorrentina, ancora SOS dagli alberi.

A raccoglierlo è ancora una volta il Wwf ed il luogo di nuovo Meta di Sorrento. Dopo l’ inspiegabile abbattimento dell’albero dei Rosari di Piazza Veniero, avvenuto i giorni scorsi, l’Amministrazione metese, così come gli altri comuni peninsulari, sembra decisamente sul piede di guerra nei confronti del verde pubblico. Per cercare di capire un tale accanimento verso quel prezioso patrimonio rappresentato dai nostri alberi, registriamo l’intervento di Claudio d’ Esposito, presidente del Wwf Terre del Tirreno.

SALVIAMO GLI ALBERI DI META!!!