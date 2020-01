Penisola Sorrentina. Riceviamo e pubblichiamo la lettera ironica per il problema trasporti in Penisola

Penisola Sorrentina. Riceviamo e pubblichiamo la lettera ironica da parte di un nostro lettore relativa al problema trasporti che attanaglia la Penisola

Cara Befana e Babbo Natale dunque noi della Penisola Sorrentina siamo stati cattivi e i doni che avevamo chiesto per cominciare ad affrontare il drammatico problema dell’accessibilità e del trasporto ferroviario in Penisola Sorrentina sono rimasti desideri.

Mentre residenti e turisti continuano a passeggiare sui binari.

Avevamo chiesto dei trenini che ci erano stati promessi per la fine del 2029.Nulla

Avevamo chiesto dei bus tra quelli che la Regione Campania ha distribuito in vari territori. Al momento non è stato comunicato se e quali mezzi saranno consegnati ai Comuni della Penisola.

Sapete perfettamente che questi regali erano necessari per evitare che per raggiungere Sorrento, l’unica speranza fosse quella di affidarsi al teletrasporto.

Dove sono i 10 treni revampizzati promessi da Eav?

Un altro regalo era quello di rimediare a una promessa non mantenuta nel 2019: attivare nel periodo estivo corse serali – notturne che avrebbero dovuto collegare dalle 23 alle due i Comuni della Penisola Sorrentina.

Un servizio richiesto dagli operatori e dai residenti della Penisola Sorrentina per rimediare alla totale mancanza di trasporti pubblici in orari strategici per una località turistica, un servizio che sarebbe stato utilissimo ai residenti per decongestionare il traffico veicolare, un servizio dai costi bassissimi (solo gli straordinari ai dipendenti Eav).

Un servizio annunciato con tanto di conferenza stampa e poi vaporizzato nel nulla.

Il terzo regalo era semplicemente un… Tavolo.

Un regalo fuori moda, spesso inflazionato ma indispensabile per affrontare con serietà il problema dell’accessibilità e del trasporto in Penisola.

Un Tavolo Permanente composto da Regione, sindaci dei comuni della Penisola, associazioni che rappresentano il turismo, associazioni civiche che, con metodo e con la presenza di competenti, cominci ad affrontare realmente questo immenso problema.

Il Presidente De Luca ha cercato di proporre quale regalo sostitutivo un mitra che residenti e turisti avrebbero dovuto impugnare per scaricare la loro rabbia.

Ma a noi non piace giocare ai soldatini.

Vogliamo il Tavolo Permanente.

Vogliamo un metodo che sancisca che, finalmente, qualcuno voglia realmente affrontare questo mega-problema.

Nessun regalo dunque.

Ricordatevi però che se vorrete venire a trascorrere le vacanze in Penisola, dovrete esclusivamente far affidamento alle vostre renne e alla vostra scopa..altrimenti anche voi proverete l’ebbrezza di passeggiare sui binari Sorrentini