Penisola Sorrentina. Dopo le mareggiate rifiuti sulla spiaggia: chi pulisce?

Riceviamo e pubblichiamo l’indignazione di uno dei cittadini della Costa di Sorrento. Ancora si intravedono le tracce del recente maltempo, che a fine 2019 ha portato violente tempeste e mareggiate, causando l’accumulo di materiali di rifiuto soprattutto nelle zone balneari. In foto, vediamo i rifiuti raggruppatisi sulla scogliera che di sicuro non contribuiscono ad una bella immagine per il paesaggio.

“Dopo una mareggiata che ha spazzato via interi stabilimenti si è accumulato tanti rifiuti a chi spetta pulire??” – E’ quello che chiedono i cittadini della Penisola che vedono ancora le appendici di un maltempo devastante per tutta la Costa d’Amalfi e Sorrento.