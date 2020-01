Penisola Sorrentina, Giudice di Pace e indennità giudiziaria: sospesi bonus ai dipendenti

C’è grande caos e ancora tanti interrogativi per quanto riguarda le indennità giudiziarie che potrebbero spettare ai dipendenti dei Comuni della Penisola Sorrentina i quali sono stati trasferiti al Giudice di Pace.

Come già detto, i bonus ai dipendenti comunali sono stati attualmente bloccati e per questa ragione si palesa anche l’ipotesi di una guerra legale. Intanto, la sezione di Controllo regionale per la corte dei Conti ha fatto sapere tramite una delibera, che la richiesta di parere è inammissibile.

Si legge: “Appare evidente come dalla vicenda in esame possa derivare, come ammesso anche dal Comune di Massa Lubrense, un contenzioso dinanzi al giudice ordinario. Non sembra revocabile, in dubbio, pertanto, che nel caso specifico sussiste anche il rischio di interferenze con l’ambito di cognizione riservato al giudice ordinario in materia di controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione”.