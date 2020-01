Penisola sorrentina. Finanziato il «Piano straordinario di prevenzione dei crolli di solai e controsoffitti nelle scuole», le parole di Salvatore Mare

Di seguito, riportiamo le parole del consigliere di minoranza di Piano di Sorrento, Salvatore Mare, in merito al «Piano straordinario di prevenzione dei crolli di solai e controsoffitti nelle scuole».

EDILIZIA SCOLASTICA

Il governo finanzia le verifiche dei solai degli edifici scolastici della penisola sorrentina: qualcuno riuscirà a dire che anche questo è un finanziamento regionale o frutto dell’abilità del politico locale?

Il governo cosiddetto giallorosso, dopo aver stanziato poco meno di 66 milioni di euro per il «Piano straordinario di prevenzione dei crolli di solai e controsoffitti nelle scuole», ha pubblicato le graduatorie per le verifiche più urgenti.

Con uno stanziamento complessivo di 40 milioni di euro, la Campania è la regione con il maggior numero di interventi finanziabili, 943 in tutto.

I criteri utilizzati per il bando sono stati dettati in primis dalla vetustà degli immobili, poi dalla presenza all’interno di una zona sismica, dalla popolazione scolastica coinvolta, dall’assenza di finanziamento negli ultimi 5 anni per interventi strutturali o per indagini diagnostiche, dall’eventuale quota di cofinanziamento.

A seguire una sintesi estratta dagli allegati A e B del Decreto direttoriale n.2 dell’8 gennaio 2020 del Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per interventi in materia di edilizia, fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale, firmato dal Direttore generale Simona Montesarchio, per quanto riguarda gli istituti della penisola sorrentina.

In sintesi, fra comuni e città metropolitana, le verifiche dei solai degli istituti carottesi sono finanziate con € 17.000,00; € 27.000,00 per i metesi, € 30.000,00 per i sorrentini e € 7.000,00 per Vico Equense, per un totale di € 81.000,00.