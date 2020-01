Penisola Sorrentina, Farmacia Elifani: ecco come richiedere le visite mediche a domicilio

Visite specialistiche, servizi diagnostici, infermieristici e fisioterapici a domicilio. Sono le principali prestazioni prenotabili presso la Farmacia Elifani di Meta. In aggiunta a queste, per venire incontro a specifiche esigenze, i farmacisti della Farmacia Elifani possono ricercare e selezionare badanti, baby sitter, colf, oltre che personale qualificato e professionale per l’assistenza familiare a domicilio. Tali opzioni vanno ad aggiungersi a quelle già erogate attraverso il Cup, Centro unico prenotazione, mediante il quale si possono prenotare le strutture sanitarie territoriali pubbliche.

«Come è noto – spiegano i responsabili della Farmacia Elifani – il benessere di una persona non si ferma solo all’assunzione di un farmaco. Esistono una serie di iniziative con le quali si può migliorare la vita e rendere più agevole il percorso di pazienti che hanno particolari bisogni». In questo senso, «oltre alla consueta attività professionale svolta relativamente a farmaci, parafarmaci e prodotti salutistici, i nostri farmacisti sono sempre disponibili a rispondere alle esigenze più varie, in un’ottica di percorso, relazione e lungimiranza».

Per fruire del servizio di prenotazione è possibile recarsi direttamente in farmacia ed esplicitare le particolari esigenze al primo farmacista disponibile o, in alternativa, chiamare il numero 081 8786605.