Paura a Nocera Inferiore. Esplode bomba carta in un locale di Via Matteotti, i Carabinieri indagano

Nocera Inferiore. Durante la notte, poco prima delle 2.00, i residenti di Via Matteotti sono stati svegliati da un forte boato causato dall’esplosione di una bomba carta davanti ad un locale della zona adibito a rivendita di snack e bibite con distributori automatici. Ingenti i danni riportati dall’esercizio commerciale. I Carabinieri hanno aperto le indagini per cercare di risalire agli autori del gesto, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Nessuna pista è esclusa, compresa quella del racket.